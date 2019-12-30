اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خسم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"





قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتماد فوز سموحة بهدفين دون رد، وإلغاء نتيجة المباراة وخصم ثلاثة نقاط من الأهلي، بينما تم منح النقاط الثلاث للفريق السكندري.

وجاء قرار اللجنة بسبب مشاركة لاعب الأهلي عادل أحمد زينهم "دودو"، بالرغم من حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، قبل مواجهة سموحة في الجولة الثامنة عشرة من دوري الجمهورية مواليد 99.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الإسكندرية.

ونال "دودو" بطاقة صفراء في مباراة المصري والأهلي يوم 27 أكتوبر، ونال بطاقة صفراء ثانية في مواجهة إنبي يوم الثامن من شهر ديسمبر.

وتم إشهار بطاقة صفراء ثالثة في مباراة حرس الحدود والأهلي، في وجه عادل أحمد زينهم، يوم 15 ديسمبر الجاري.

وكان يتوجب على اللاعب أن يغيب عن مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت في الإسكندرية، وشارك فيها "دودو" بالمخالفة للوائح التي يتوجب أن يتم إيقافه لمباراة واحدة.