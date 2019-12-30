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أشعة "سونار" لرمضان صبحي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:54 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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يُجري رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة "سونار" على العضلة الخلفية لتحديد مدى تعافي اللاعب من الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني رمضان من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال إحدى تدريبات الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي.

ويغيب رمضان عن الأهلي لمدة ٦ أسابيع حيث يؤدي حاليًا برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة.

وستكشف أشعة "السونار" أخر تطورات إصابة لاعب الأهلي، ومعرفة نسبة التئام المزق تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.
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رمضان صبحي الان الاهلي

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