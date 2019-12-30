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رسالة مؤثرة للمطران عطا الله حنا بعد تعرضه للتسمم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:51 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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وجه المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، رسالة بعد تعرضه لوعكة صحية إثر تسممه بعد استنشاقه مواد كيميائية نقل على إثرها على الفور إلى أحد مستشفيات القدس.

وقال في رسالته: "أود أن أبعث بكلمة شكر وتقدير وامتنان لكافة أبنائنا وأعزائنا وأصدقائنا في فلسطين وفي سائر أرجاء هذا المشرق العربي، وسائر أرجاء العالم الذين ذكروني في صلواتهم وأدعيتهم خلال الأيام العصيبة المنصرمة وأننى مازلت بحاجة إلى صلواتكم وأدعيتكم". 

وتابع "حنا" في رسالته: "كما أشكر الذين تواصلوا معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكافة الوسائل الأخرى، وأشكر جميع الذين زاروني في المشفى الفرنسي في القدس قبل مغادرتي إلى مشفى عمان، كما أشكر معالي وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة ومعالي وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر على اهتمامهما، وأشكر مدير وإدارة مستشفى الأردن في عمان وكافة الأطباء والممرضين والممرضات الذين أشرفوا على علاجي طيلة الايام المنصرمة".

وتابع: "وشكري موصول إلى الذين زاروني من شخصيات حكومية وسياسية ورسمية وحزبية وشعبية وأطر ثقافية وغيرها، ولا أنسى رجال الدين الإسلامي والمسيحي الذين غمروني بلطفهم وإنسانيتهم، وأشكر بشكل خاص وسائل الإعلام المختلفة التي اهتمت بتغطية جوانب من هذا الحدث الأليم".


واختتم "حنا": "وأن القضية لم تنته بعد، لأنه حتى هذه الساعة لم نصل إلى الحقيقة، لست بصدد اتهام أحد عما حصل، ولكن من حقي أن اعرف حقيقة ما حدث، وأنني على يقين أن الحقيقة ستظهر عاجلا ام آجلا بمساعدتكم، ستعرفونني كما كنت في كل يوم من حياتي مكافحًا من اجل كنيستي وشعبي وقدسي وقضية شعبي العادلة ولكن من الآن فصاعدا سأكون أيضا محاربًا من أجل الوصول إلى الحقيقة التامة لما حدث داخل البطريركية عشية ١٧/ ١٢".
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