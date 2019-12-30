الإفتاء توضح كيفية التصرف حال العثور على مال في الشارع

ومن ناحيته، أشار الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إلى أن المال الذي يتم العثور عليه إما مبلغ بسيط فيمكن التبرع به، أو أن يأخذه الإنسان لنفسه، أما إذا كان المبلغ كبير فيجب الإعلان عن العثور على مبلغ مالي وتسليمه لأقرب قسم شرطة.





وعن نية صيام قضاء أيام رمضان، أوضح "شلبي"، أن صيام قضاء أيام رمضان يكون بنية واحدة فقط، ولا يجوز أن نصومه بأكثر من نية.



أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم من يجد مبلغا ماليا ولم يجد صاحبه، وذلك ردًا على سؤال ورد عبر صفحتها بـ"فيسبوك".