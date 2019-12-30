غادة عبدالرازق تخوض المنافسة الرمضانية بـ"سلطانة المعز"

وفي سياق آخر خاضت غادة عبد الرازق، السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حدوتة مرة" والمسلسل من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية، وإنتاج طارق صيام، و بطولة مجدي كامل،سلمى أبو ضيف، محمد شاهين، كارولين عزمي، أحمد صفوت، عبد الرحمن أبو زهرة، عايدة رياض، هاجر أحمد.

تستعد الفنانة غادة عبدالرازق لخوض الماراثون الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم "سلطانة المعز"، وهو اسم مبدئي للعمل.ومسلسل"سلطانة المعز" من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، بطولة شريف منير، نسرين إمام، محمود البزاوي.