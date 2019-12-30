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ثورة على الإنترنت بعد تحدي نورا فتحي على أغنية جديدة من الفيلم الهندي Street Dancer 3D

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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تشتهر الفنانة الهندية نورا فتحي، الجميلة والموهوبة للغاية ببراعة رقصها، وحدثت ثورة على الإنترنت مع أغنيتها الأخيرة بعنوان Garmi. والأغنية مأخوذة من فيلم Street Dancer 3D الخاص بـ نورا والذي يقوم ببطولته فارون داوان وشرادها كابور.


نظرًا لأن تاريخ عرض الفيلم أقل من شهر واحد، فقد بدأت العروض الترويجية.

يوم الإثنين، أخذت نورا إلى إنستجرام وألقت تحدي Garmi لجميع معجبيها. مثل العديد من تحديات الرقص التي طرحتها الممثلة في وقت سابق، سيتعين على أي شخص المشاركة في خطوة خطوة للأغنية وتحميل الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

عند مشاركة مقطع صغير من تحديها على أغنية Garmi على إنستجرام الخاص بها، كتبت نورا: "تحدي Garmiقيد التشغيل رسميًا، هيا بنا نقوم بذلك".

قبل ذلك، طرحت نورا العديد من التحديات لمعجبيها. وتشارك الممثلة الراقصة فيديوهاتها المفضلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدر معجبيها.

الأغنية Garmi صدرت في 26 ديسمبر، وتصدرت التريند على موقع يوتيوب. لقد حصلت الآن على أكثر من 48 مليون مشاهدة.

سيتم طرح الفيلم في 24 يناير 2020.
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الكلمات المفتاحية

نورا فتحي نورا نجوم بوليوود فارون داوان الفجر الفني إنستجرام Street Dancer 3D

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