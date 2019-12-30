Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيديو تصريحات مرتضى منصور عن الخطيب والأهلي وعملاء قطر والسحر والتسجيلات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:58 م
Advertisements
مرتضي منصور
مرتضي منصور
الفجر الرياضي
Advertisements
عرض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في فيديو على يوتيوب يؤكد فيه السحر الأسود للفريق ويهاجم فيه النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأوضح مرتضى منصور أن سيستم اتحاد الكرة تم اختراقه لتسريب عقود خالد بوطيب ولاعبي نادي الزمالك لإثارة الفتنة.

وأشار إلى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي بأدوية معتز مطر عميل قطر في القلعة الحمراء حتى الآن كما يحرص على مكالمة أبوتريكة بشكل بشكل يومي فكيف تهاجمه قطر وتترك مرتضى منصور الذي قضى عليهم في الفترة الماضية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مرتضى منصور تصريحات مرتضى منصور الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى يهاجم محمود الخطيب ويفضح تصريحات الأهلي عن السحر (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 20 ساعة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

عاجل.. تييري هنري يقترب من تدريب برشلونة

منذ ساعة و نصف

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الزمالك: انتقال الشحات للأهلي تم بتمويل قطري بمساعدة أبوتريكة

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم محمود الخطيب

مرتضى: "أنا طلعت دكر وأسد على الخطيب"

رسالة نارية.. مرتضى منصور يحذر الخطيب ويكشف موقف مباراة المقاولون

عاجل.. مرتضى يعرض السحر الأسود المعمول للزمالك ويتهم 4 نجوم بتدبيره (فيديو)

مرتضى يهاجم محمود الخطيب ويفضح تصريحات الأهلي عن السحر (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:01 م

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

09:17 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

06:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status