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ملخص واهداف ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. الرايدز في الصدارة بفارق 13 نقطة (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:39 م
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ليفربول ضد وولفرهامبتون
ليفربول ضد وولفرهامبتون
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نتيجة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

تستمر سلسلة انتصارات ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث استطاع الرايدز بالفوز على غريمه وولفرهامبتون بنتيجة هدف نظيف، وذلك خلال منافسات الجولة الـ 19 من الـ "بريميرليج"، وحلق ليفربول بصدراة الدوري بفارق 13 نقطة بينه وبين الوصيف "ليستر سيتي".

ملخص مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

استطاع ليفربول إحراز هدف الفوز والوحيد في اللقاء، حيث تمكن ساديو ماني من تسجيل الهدف في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، كما ألغي حكم اللقاء هدف لفريق وولفرهامبتون، بعدما شكك إمكانية التسلل والرجوه لتقنية var، التي ألغت الهدف.

شهد الشوط الثاني من مباراة ليفربول وولفرهامبتون، أداء مميز من الفريقين، والذي انتهى بدون أي أهداف.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

عزز ليفربول صدارته في الدوري الإنجليزي، حيث وصل للنقطة 55 متفوقًا على الوصيف ليستر سيتي صاحب الـ 42 نقطة، بينما هبط وولفرهامبتون إلى المركز السابع برصيد 30 نقطة.

فيديو أهداف ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ملخص واهداف ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. الرايدز في الصدارة بفارق 13 نقطة (فيديو)
ملخص واهداف ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. الرايدز في الصدارة بفارق 13 نقطة (فيديو)
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