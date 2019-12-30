اسعار اللحوم اليوم الأثنين 30-12-2019

أسعار اللحوم اليوم

وكانت وزارة الزراعة قالت إن أسعار اللحوم تراجعت بنسبة 20 %، وذلك بعد اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي، والذي ساهم في توقف استيراد عجول الذبح الفوري وعجول التسمين، ومن خلال زيادة العديدة والكمية لرؤوس الحيوانات الموجودة من خلال المشروع القومي للبتلو والذي كان من قبل يسمح بذبح ما يقرب من 550 ألف حيوان سنويًا من البتلو، بما يساهم في زيادة الانتاج من اللحوم.

وننشر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وجاءت على النحو التالي: