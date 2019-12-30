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اسعار اللحوم اليوم الأثنين 30-12-2019
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:44 م
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أسعار اللحوم اليوم
حافظت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 30-12-2019 في الأسواق على استقرارها في السوق المحلى وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية بنسبة وصلت إلى 20 %، وكانت وزارة الزراعة قالت إن أسعار اللحوم تراجعت بنسبة 20 %، وذلك بعد اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج المحلي، والذي ساهم في توقف استيراد عجول الذبح الفوري وعجول التسمين، ومن خلال زيادة العديدة والكمية لرؤوس الحيوانات الموجودة من خلال المشروع القومي للبتلو والذي كان من قبل يسمح بذبح ما يقرب من 550 ألف حيوان سنويًا من البتلو، بما يساهم في زيادة الانتاج من اللحوم. وننشر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وجاءت على النحو التالي:
أسعار اللحوم اليوم الاثنين 30-12-2019 في الأسواق
تراوح سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو.
تراوح سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
تراوح سعر كيلو السجق ما بين 110-125 جنيها.
تراوح سعر كيلو اللحم الضأن عند نحو 125 وحتى 150 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها.
سجل سعر الكبدة البلدي 110 جنيه.
سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.
سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه.
سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.
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