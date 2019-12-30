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مرتضى: الخطيب يحتفظ بأدوية عميل قطري في الأهلي (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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الخطيب
الخطيب
الفجر الرياضي
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عرض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في فيديو على يوتيوب يؤكد فيه السحر الأسود للفريق ويهاجم فيه النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأوضح مرتضى منصور أن سيستم اتحاد الكرة تم اختراقه لتسريب عقود خالد بوطيب ولاعبي نادي الزمالك لإثارة الفتنة.

وأشار إلى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي بأدوية معتز مطر عميل قطر في القلعة الحمراء حتى الآن كما يحرص على مكالمة أبوتريكة بشكل بشكل يومي فكيف تهاجمه قطر وتترك مرتضى منصور الذي قضى عليهم في الفترة الماضية.


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نادي الزمالك مرتضى منصور محمود الخطيب الزمالك الخطيب الاهلي

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