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ريال مدريد يمنع خروج نجم الفريق في يناير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:40 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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من المرجح أن يشهد خاميس رودريجيز الموسم في ريال مدريد ، على الرغم من الاهتمام المزعوم من الأندية الأخرى.

منذ عودته من فترة الإعارة البالغة عامين مع بايرن ميونيخ خلال الصيف ، تم ربط رودريجيز بخروج نهائي من بيرنابيو.

يقال إن إيفرتون وأتلتيكو مدريد يراقبان الوضع قبل العروض المحتملة خلال نافذة الانتقالات لشهر يناير.

ومع ذلك ، في حين كان يعتقد أن ريال مدريد كان مستعدًا للتخلي عن صانع الألعاب ، إلا أن صحيفة الأس يدعي أن لوس بلانكوس يعتزم الاحتفاظ بكولومبيا دوليًا حتى نهاية الحملة.

على الرغم من القيام بخمس بدايات وأربع مباريات بديلة في جميع المسابقات ، إلا أن قلة رودريجيز في وقت المباراة كان بسبب الإصابة.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لديه عقد مع ريال حتى نهاية موسم 2020-21.
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