ريال مدريد يمنع خروج نجم الفريق في يناير

من المرجح أن يشهد خاميس رودريجيز الموسم في ريال مدريد ، على الرغم من الاهتمام المزعوم من الأندية الأخرى.





منذ عودته من فترة الإعارة البالغة عامين مع بايرن ميونيخ خلال الصيف ، تم ربط رودريجيز بخروج نهائي من بيرنابيو.





يقال إن إيفرتون وأتلتيكو مدريد يراقبان الوضع قبل العروض المحتملة خلال نافذة الانتقالات لشهر يناير.





ومع ذلك ، في حين كان يعتقد أن ريال مدريد كان مستعدًا للتخلي عن صانع الألعاب ، إلا أن صحيفة الأس يدعي أن لوس بلانكوس يعتزم الاحتفاظ بكولومبيا دوليًا حتى نهاية الحملة.





على الرغم من القيام بخمس بدايات وأربع مباريات بديلة في جميع المسابقات ، إلا أن قلة رودريجيز في وقت المباراة كان بسبب الإصابة.



