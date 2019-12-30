في أول تعاون مع الحكومة.. مكاتب الاعتماد توضح شروط ترخيص المنشأت الصناعية وتؤكد: "لن نحتكر الخدمة" (حوار)





عساف لـ "الفجر":





دور مكاتب الأعتماد يقتصر على التأكد من توافق المنشأة مع الشروط الصناعية وليست الموافقة على التراخيص.





هيئة التنمية الصناعية طلبت منا وثيقة تأمين بقيمة مليون جنيه كتعويض ضد أخطار المهنة.





نصدر شهادة الأعتماد خلال أسبوع في حالة التزام المنشأة باشتراطات ممارسة العمل الصناعي.





مكاتب الأعتماد أول تجربة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في منح التراخيص الصناعية









اعتمدت هيئة التنمية الصناعية 8 مكاتب استشارية هندسية مؤخرًا لتمنح المنشأت الصناعية شهادة اعتماد تؤكد فيها مطابقتها للأشتراطات التى تتعلق بعوامل الأمن والسلامة البيئية والمهنية أثناء ممارسة النشاط الصناعي، حتى تسهل على المصنعون إصدار التراخيص الصناعية خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوما للصناعات عالية المخاطر و7 ايام للصناعات قليلة المخاطر التى نص عليها قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ؛ بعدما كان إصدارها يستغرق أكثر من 600 يوماً نتيجة تعدد الجهات الحكومية المانحة لشهادة الأعتماد.





ويعد هذ الاتفاق هو الأول من نوعة الذي تمنح من خلاله الحكومة للقطاع الخاص القيام ببعض المسئوليات التى تؤديها، لتوسيع دورة في الاقتصاد، وهو ما سيساعد على تحسن تصنيف مصر في تقرير ممارسة الاعمال الذي يعده البنك الدولي وشهد تقدم مصر6 مركز في تقرير هذا العام 2020.





ومن ضمن تلك المكاتب، مكتب "المجموعة المالية الفرنسية عساف جروب الذي يعمل منذ عام 1982 في مجال الاستشارات الهندسية من ضمنها إنشاء تصميمات هندسية لعدد من المصانع والمخازن لكبري الشركات المصرية، حيث أدارت الفجر حورا مع رئيس مجلس الشركة المهندس أحمد عساف؛ للحديث عن دور المكاتب الصناعية في المرحلة المقبلة في التأثير على تطور العمل الصناعي بمصر.









على أي أساس تم اختياركم لتقديم الأعتمادات الخاصة بضمان سلامة المنشأت الصناعية؟





نحن تقدمنا لمناقصة اعلنتها هيئة التنمية الصناعية للعمل معها كأحد مكاتب الأعتماد والمناقصة تم إدارتها بشفافية كاملة، وتم اختيارنا لأننا لدينا خبرة كبيرة في مجال الاستشارات الهندسية سواء على المستوي المحلى أو العالمي لم نترك مشروع في مصر وإلا كانت لنا فية بصمة واضحة، حيث لنا سابقة أعمال ضخمة فنحن نعمل في 9 مشروعات بالعاصمة الأدارية، كما قمنا بتصميم مبني النيابة الأدارية بالسادس من أكتوبر، واشتركنا مع جهاز التعمير في تنفيذ 10 ألاف وحدة سكنية بمدينة بور فؤاد.





هذا بجانب تنفيذنا عدد كبير من المصانع والمخازن لمختلف الشركات، خاصة المخازن الذي يعد من الصعب تصميمها لكثرة اشتراطات الحماية المدنيه التى تراعي عند إنشائها، وقد نفذنا بالفعل أكبر مخزن في مصر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة لأحد الشركات الكورية لتصدير قطع غيار السيارات لأوروبا على مساحة تبلغ أكثر من 60 ألف متر مربع.





ما هي الاشتراطات التي تحرصون على توفرها في المنشأة الصناعية لأعتمادها للترخيص؟

هناك عدد من الاشتراطات تتعلق بالحماية المدنية، والسلامة المهنية، والصحة والبيئة التى يجب أن تتواجد في المنشأة الصناعية قبل تشغيلها، تقوم مكاتب الأعتماد بمراجعتها وأعطاء شهادة اعتماد بالتزام المنشأة بها حتي يسمح بإصدار ترخيص صناعي لبدأ النشاط من هيئة التنمية الصناعية.





ماهي مراحل الاعتماد عند التقدم للمكاتب الاستشارية؟





في البداية يتقدم لنا صاحب المنشأة بطلب للترخيص يحتوي على ملف فني كامل عن المشروع يشتمل على السجل التجاري وسداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص بجانب سند يفيد حيازته لقطعة الأرض المنفذ عليها المشروع، ثم نبدأ عن طريق القسم الأداري بمراجعة شاملة للمنشأة الصناعية لتحديد درجة مخاطر الصناعة التى تقوم بها سواء كانت عالية أو متوسطة المخاطر؛ وذلك من خلال الأكواد الممنوحة من ايزيك في اوروبا (الكود العالمي لتنصيف المنشآت الصناعية)، ثم نجري الزيارة الميدانية للمصنع ورؤية المنشأة على أرض الواقع ونقيس مدي مطابقتها لمعايير الحماية المدنية من تواجد طفيات الحريق ورشاشات المياه وسلالم الطوارئ، بالإضافة إلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية التى تحدد بحسب كل صناعة سواء متوسطة المخاطر أو عالية المخاطر، عقب ذلك نصدر شهادة اعتماد تؤكد ألتزامه بتلك المعاير يقدمها لهيئة التنمية الصناعية لتقوم بإصدار الترخيص الصناعي له.









كيف سهلت مكاتب الأعتماد من إصدار التراخيص الصناعية؟





مكاتب الأعتماد وفرت الكثير من الأوراق والوقت عما كان يحدث سابقا، فكان على المرخص أن يذهب إلى 3 جهات حكومية على الاقل (وزارة الدخلية والصحة والبيئة) حاملا اوراقه معه؛ لتقوم كل جهة بمراجعة المعايير الخاصة بها فلاشتراطات الخاصة بأمن المنشأة تراجعه الحماية المدنيه، والخاصة بسلامة البيئة تراجعه وزارة البيئة إلخ؛ أم الآن فالمصنع يذهب إلى مكان واحد ويحصل منه على شهادة تثبت التزام المنشأة بشروط ممارسة العمل الصناعي.





هل شهادة الأعتماد الصادرة من أحد المكاتب تكون ملزمة لهيئة التنمية الصناعية على استخراج الترخيص الصناعي للمنشأة؟





البرتوكول التى وقعته هيئة التنمية الصناعية مع الجهات الحكومية التى تراجع شروط ضمان ممارسة المنشأة للعمل الصناعي ( وزارة الدخليه والصحة والبيئه) يتطلب موافقتها قبل منح التراخيص الصناعية، فهو ينص على أن يكون دور مكاتب الأعتماد المراجعة فقط على المنشأة الصناعية ومدي مطابقتها لأشتراطات الأمن والصحة والسلامة البيئية والمهنية وتقديم شهادة تثبت ذلك على أن يتم منح الموافقة النهايئة لإصدار الترخيص من قبل تلك الجهات، فمثلا من الممكن أن يقوم أحد المكاتب بأعتماد أحد المنشأت الصناعية ولكن قد تعترض هيئة الحماية المدنية وتقوم بإلغاء الاعتماد، كما أن بعض الجهات تطالبنا بضرورة مراجعتها قبل منح الشهادة الخاصة فما يتعلق بشروط الحماية المدنية، ولكننا لدينا اجتماعا مع مجلس إدارة الهيئة للاتفاق على معايير ثابتة خلال الاسبوع الجاري.









هل تتوقع نجاح دور مكاتب الاعتماد في الفترة المقبله؟





قد يواجهنا بعض المشكلات عند بداية التطبيق وهي المشكلات الطبيعية الى تواجة اي مشروع عند بدايتة، ولكن في حقيقة الأمر أن ما يجعلنا نتفائل بنجاحها أن هذه هي أول مرة تتعاون فيها الحكومة مع القطاع الخاص، وتلقى على عاتقه مسئولية كبيرة تحت اشرفها ومراجعتها؛ لذلك الطرفان سيكونان حريصان على نجاح تلك التجربة.





يشتكي الكثير من أصحاب المنشأت من ارتفاع رسوم المكاتب الاستشارية، فماردك؟





اتعاب المكاتب محددة وفقاً للقانون وهيئة التنمية الصناعية هي التي حددت قيمة رسوم مكاتب الاعتماد، فهي يتم احتسابها كنسبة من التكلفة لأجمالية لإصدار التراخيص الصناعية، والتى تتراوح قيمتها بين 2500 جنيه إلى 5000 جنيه بحسب مساحة المنشأة وطبيعة الصناعة غير عالية المخاطر.









كم تستغرق المدة الزمنية لأصدار شهادة الأعتماد؟





هذا يرجع إلى مدي جاهزية المصنع والتزامة بشروط ممارسة العمل الصناعي، ولكن نحن كمكتب استشاري ملتزمون بأن يتم أرسال فريق المعاينة خلال مدة أقل من اسبوع بعد تقديم التقرير الفني الخاص بالمصنع، وإذا كان مستوفي لشروط الترخيص سيتم إصدار الشهادة فورًا، أما غير ذلك سيتم مراجعة صاحب المصنع لاستيفاء الشروط، وبعد حصوله على تلك الشهادة سيحصل على الترخيص من هيئة التنمية الصناعية خلال 7 ايام للصناعات قليلة المخاطر، و30 يوما للصناعات مرتفعة المخاطر.





هل يمكن ان يحتكر مكتب تقديم خدمات الأعتماد عن باقي المكاتب؟





لا لن يتم احتكار الخدمة، ونحن اتفاقنا مع هيئة التنمية الصناعية أن يتم توزيع المصانع التى تطلب تراخيص على 8 مكاتب استشارية بالتساوي خاصة أن نسبة الرسوم التى تحصل عليها تلك المكاتب ضعيفة جدا.





ماذا يحدث في حالة أكتشاف أن أحد مكاتب الأعتماد تجاهل الاشتراطات الخاصة بممارسة العمل الصناعي؟





اعتقد أن الـ 8 مكاتب التي تم اختيارها على مستوي عالي من الخبرة والكفاءة المهنية، لن يستطيع أحد منهم أن يضر بتاريخه سواء باعطاء تقييم خاطئ للمنشأة أو حتى التنازل عن بعض الاشترطات، كما أنه سيكون هناك رقابة صارمة من هيئة التنمية الصناعية على تلك المكاتب، كما أن الهيئة طلبت منا بعمل وثيقة تأمين بمبلغ أكثر من مليون جنيه ضد المخاطر المهنية إذا نتج اي خطر فني او استغلال من قبل المكتب في عملية الاعتماد للمنشأة يتم تعويض الهيئة مباشرة.









ما مصير المصانع التي تم تنفيذها قبل اصدار القانون ولا تراعي شروط التراخيص الصناعية الجديدة؟

هذه المصانع نتعامل معها ايضا ونقوم بوضع بعض الاشتراطات لها حتى تقوم بتوفيق اوضاعها.





كم مصنع تقدم حتي الآن لطلب الاعتماد ؟

لا يوجد حتى الآن اي مصنع تقدم لطلب شهادة الأعتماد لدي اي من المكاتب، لأن الفكرة مازالت جديدة على المصنعون وتحتاج من هيئة التنمية الصناعية ترويج جيد لها.







