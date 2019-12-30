الصين تحظر استيراد الخنازير من إندونيسيا

أعلنت الجمارك الصينية أنها حظرت استيراد الخنازير والخنازير البرية والمنتجات ذات الصلة من إندونيسيا بسبب حمى الخنازير الأفريقية.





وكما أوردت وكالة "رويترز"، اجتاح هذا المرض الفتاك الصين نفسها منذ اكتشافه لأول مرة في البلاد في أغسطس من العام الماضي، مما قلل من أكبر قطيع الخنازير في العالم بأكثر من 40٪.





أصدرت بكين سلسلة من الإجراءات لتعزيز إنتاج الخنازير، مع الحفاظ على تدابير صارمة للوقاية والسيطرة لمنع تفشي المرض الجديد.





وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت، أن إندونيسيا أبلغت عن 392 حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية اعتبارًا من 17 ديسمبر.





وعلى صعيد آخر، قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الأحد، بعد مؤتمر العمل السنوي انها تعاملت مع الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة هذا العام بشكل جيد، وفقا لما اوردته وكالة رويترز.





وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت، إن الوزارة نفذت قرارات الحكومة المركزية و"قامت بحماية مصالح البلد والشعب بحزم ".





خففت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية هذا الشهر، وأعلنتا عن "المرحلة الأولى" من اتفاقية من شأنها تخفيض بعض التعريفات الأمريكية مقابل ما قال مسؤولون أمريكيون إنه سيكون قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع.





وقالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري، وما زال الجانبان يتابعا الإجراءات اللازمة قبل التوقيع.





كما ذكرت الوزارة أن الصين تعارض بشدة قانون الدفاع الأمريكى الجديد لعام 2020 ضد الشركات الصينية، وتحث واشنطن على تجاوز تحيزها السياسى لتهيئة ظروف مواتية للشركات الصينية.





أدلى قاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، بهذه التصريحات للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري، مشيرا الي ان الصين ستراقب الوضع عن كثب وتدافع عن مصالح الشركات الصينية.





كما أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في وقت سابق من هذا الاسبوع عن استياء بلاده الشديد من المحتوى السلبي لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي 2020.



