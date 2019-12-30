Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:37 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أيمن يحيي
Advertisements
تمكنت قوات الحماية المدنية فى الغربية، من السيطرة على حريق نشب فى عربة قطار كفر الزيات – منوف، قبل امتداد النيران إلى باقى العربات.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية أخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ من محطة سكة الحديد بنشوب حريق فى أول عربة بعد الجرار بقطار كفر الزيات – منوف.

على الفور تم الدفع ب ٤ سيارات إطفاء وتم السيطرة على حريق وفصل الجرار وباقى العربات، وتبين أن القطار رقم ٨٥٠ القادم من منوف لاحظ مشرفى السكة الحديد خروج أدخنة منه عقب دخوله إلى الرصيف بـ ١٠ دقائق وعلى الفور تم السيطرة على النيران، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)
شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)
شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)
شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)
شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)
شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)
شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)
شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)
شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)
شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس "صناعة النواب" يحذر من خطر يهدد صحة المواطنين

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 16 ساعة

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 16 ساعة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

عاجل.. تييري هنري يقترب من تدريب برشلونة

منذ ساعة و نصف

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 20 ساعة

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:01 م

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

09:17 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

06:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status