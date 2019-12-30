شاهد.. عربة قطار كفر الزيات بعد اشتعال النيران بها (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية فى الغربية، من السيطرة على حريق نشب فى عربة قطار كفر الزيات – منوف، قبل امتداد النيران إلى باقى العربات.





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية أخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ من محطة سكة الحديد بنشوب حريق فى أول عربة بعد الجرار بقطار كفر الزيات – منوف.





على الفور تم الدفع ب ٤ سيارات إطفاء وتم السيطرة على حريق وفصل الجرار وباقى العربات، وتبين أن القطار رقم ٨٥٠ القادم من منوف لاحظ مشرفى السكة الحديد خروج أدخنة منه عقب دخوله إلى الرصيف بـ ١٠ دقائق وعلى الفور تم السيطرة على النيران، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.



