بعد ابتعاد كافاني .. أتليتيكو مدريد يستهدف نجم نابولي

يسعى نادي أتليتيكو مدريد الإسباني للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الإنتقالا الشتوية القادمة.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية عبر شبكة فوتبول إيطاليا، أن الروخي بلانكوس يستهدف البلجيكي دريس ميرتنز نجم هجوم فريق نابولي ومنتخب بليجكا، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وينتهي عقد ميرتنز مع نابولي بنهاية هذا الموسم، ويرفض البلجيكي الدولي بشدة تمديد تعاقده مع الفريق الجنوبي.





ويتواجد شرطاً قيمته 10 ملايين يورو في تعاقد اللاعب، ينص على إنتقاله خارج إيطاليل في الـ 10 أيام الأولى في يناير المقبل.





وأضافت آس أن مسئولي اللوس روخي بلانكوس سيحاولون ضم ميرتنز، كبديل للأوروجواياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان، والذي كان على أعتاب ملعب واندا ميتروبوليتانو منذ أيام قليلة.





وينتهي تعاقد كافاني صاحب الـ 32 عاماً بنهاية هذا الموسم مع النادي الباريسي، وكان في طريقه للرحيل لمدريد في يناير، قبل أن تتعطل الصفقة.





ويلاقي ميرتنز إهتماماً من أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وإيفرتون، وإنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة لبعض الأندية الصينية.



