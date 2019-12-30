مى عبد الحميد: 4.5 مليار جنيه دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي





قال مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن حجم تمويلات مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغ نحو ٢٧ مليار و٨٧٠ مليون جنيه تمويلات موجهة لنحو ٢٨٥٦٨٣عميل مابين أسرة وأعزب ومتزوج ولدينا نحو 4.5 مليار جنيه إجمالي دعم موجه لمشروعات الإسكان الاجتماعي





وأضافت "عبد الحميد في حوار لـ"الفجر" ننشره مساء اليوم، أن الصندوق وقع برتوكول مع وزاة المالية يتيح تمويل ٣٠٠٠٠٠ عميل خلال الـ ٣ سنوات المقبلة، وهي تقريبًا لتغطية باقي الحاجز ين في الاعلان التاسع والإعلان العاشر بالكامل.





وتابعت رئيس الصندوق: "بالنسبة للتمويلات الخارجية فمازلنا مستمرين فيها ففي حال رغبة العميل في الحصول على وحدة من السوق بعيدًا عن مشروعات الإسكان يقوم الصندوق بتمويلها وفقا للحدود السعرية المقررة وانطباق الشروط على العميل".



