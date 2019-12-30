Advertisements
Advertisements
Advertisements

مى عبد الحميد: 4.5 مليار جنيه دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:30 م
Advertisements
مى عبد الحميد- رئيس صندوق تمويل الإسكان
مى عبد الحميد- رئيس صندوق تمويل الإسكان
Advertisements

قال مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن حجم تمويلات مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغ نحو ٢٧ مليار و٨٧٠ مليون جنيه تمويلات موجهة لنحو ٢٨٥٦٨٣عميل مابين أسرة وأعزب ومتزوج ولدينا نحو 4.5 مليار جنيه إجمالي دعم موجه لمشروعات الإسكان الاجتماعي

وأضافت "عبد الحميد في حوار لـ"الفجر" ننشره مساء اليوم، أن الصندوق وقع برتوكول مع وزاة المالية يتيح تمويل ٣٠٠٠٠٠ عميل خلال الـ ٣ سنوات المقبلة، وهي تقريبًا لتغطية باقي الحاجز ين في الاعلان التاسع والإعلان العاشر بالكامل.

وتابعت رئيس الصندوق: "بالنسبة للتمويلات الخارجية فمازلنا مستمرين فيها ففي حال رغبة العميل في الحصول على وحدة من السوق بعيدًا عن مشروعات الإسكان يقوم الصندوق بتمويلها وفقا للحدود السعرية المقررة وانطباق الشروط على العميل".

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس "صناعة النواب" يحذر من خطر يهدد صحة المواطنين

منذ ساعتين و 51 دقيقة

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 17 ساعة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تييري هنري يقترب من تدريب برشلونة

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:01 م

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

09:17 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

06:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status