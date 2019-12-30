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شاهد.. أشرف صبحي يكشف عبر "إكسترا نيوز" أهم انجازات الرياضة المصرية في 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:22 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشف وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عن أهم انجازات الوزارة خلال 2019، موضحًا أن منها كأس الأمم الإفريقية وتصفيات أولمبياد تحت 23 سنة، حيث نجحت مصر في تنظيم هذه الفعاليات باستراتيجية وتخطيط رغم ضيق الوقت.

أضاف صبحي خلال حواره إلى مراسل قناة إكسترا نيوز، محمد بهاء، أن مصر كانت تثق في ذاتها وتقدر على استضافة دورات ما بعد 2030 لأن بها كوادر بشرية ولديها خبرات قوية وشباب، متابعًا أن مصر يمكنها أن تنظم بطولة أفريقية ولكن يجب الاستعداد جيدًا لاستضافة بطولات كأس العالم.

تابع أن الدولة بها شبكة طرق وبنية تحتية تساعد على إقامة أي أحداث عالمية كبرى، كما أن مصر دولة سياحية وبها كم فنادق كبير يستوعب ضيوفها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصال القوية، أي أن هناك مقومات لمصر الحديثة لاستضافة البطولات، مشيرًا إلى أن نسب مشاهدة بطولة كأس أمم أفريقيا تخطى مليار و255 مليون مشاهدة.

شدد وزير الشباب والرياضة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم أساسي للرياضة والشباب المصري، وأن مصر استعدت لكأس العالم لليد 2021 بإنشاء صالة برج العرب التي تتسع لـ 4500 كرسي، حيث من المقرر مشاركة 32 دولة في هذه البطولة وهو ما يمثل حدثًا رياضيًا كبيرًا لمصر.

أكد صبحي أنه تم اعتبار الرياضة مادة أساسية في التعليم لا تضاف للمجموع لكنها مادة نجاح ورسوب، كما أن هناك خطوات ليكون هناك التزام بالرياضة في المدارس، وهو إلزام والتزام للطلاب، وسط منهجية للمجال المعرفي الخاص بالطالب يخص التغذية الصحية والعاددات السلوكية الرياضية.
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الكلمات المفتاحية

اشرف صبحي

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