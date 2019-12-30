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مصرع شخص وإصابة اثنين فى انقلاب سيارة ببورسعيد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد عزام
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لقي شخص مصرعه، منذ قليل، كما أصيبت سيدة وطفل بعد تعرضهم إلى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد.

وقال أيمن جابر، مسؤول طوارئ الصحة ببورسعيد، إن مستشفى السلام استقبلت كلا من: الطفل علاء محمد عبد السميع ١٤ سنة، منى يوسف عبد الله ٣٥ سنة عن طريق سيارات الإسعاف يعانون من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بالجسم وكدمات وسحاجات وجارى تقديم الخدمة الطبية لهم.

كما استقبلت مشرحة مستشفى السلام ابره يم الشحات عطية ٣٧ سنة جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة ولحين التصريح بالدفن.

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