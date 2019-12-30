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التأديبية العليا تجازي 11 مسؤولا بمترو مصر الجديدة للتلاعب في 661 ألف جنيه

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بمجازاة 11 مسؤولًا بمرفق مترو مصر الجديدة، بعقوبات تتراوح بين الخصم من المرتب والغرامة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في طلبات شراء أدوية من صيدلية خاصة قيمتها 661 ألف جنيه. 

أكدت المحكمة، صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد حرفوش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن جميع المتهمين خالفوا القانون واللوائح والقواعد والتعليمات المالية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال جهة عملهم.

أوضحت أوراق القضية، أن "ر.ف" أمين مخزن بمرفق مترو مصر الجديدة سابقًا وحاليًا بهيئة النقل العام اعتمد طلبات شراء أدوية بالأمر المباشر من صيدلية "ج.ن" الخاصة بمبلغ أجمالي قدره 661 ألف جنيه دون موافقة السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية وحال ما شاب روشتات العلاج من مخالفات ودون اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة لذوي الشأن في غير الأحوال والأوضاع المقررة بقانون المناقصات والمزايدات واللوائح المعمول بها.

وتبين أن "أ.ج" مراجع بقسم المراجعة بمرفق مترو مصر الجديدة و"ث.ن" رئيس قسم المراجعة و"ح.أ" مدير إدارة المراجعة أهملوا الإشراف ومراجعة مستندات وطلبات وفواتير وأذون شراء الأدوية بالأمر المباشر مما أدى إلى صرف مبلغ 661 ألف جنيه إلي الصيدلية دون موافقة السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية على طلبات الشراء ورغم ماشاب روشتات العلاج من مخالفات أو اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الادويه الموردة وفي غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونا.

وجاء بأسباب الحكم، أن "ى.ا" مدير إدارة الحسابات و"ث.م" مدير عام الإدارة المالية و"ج.م" مدير الحسابات المنتدب من المالية وافقوا علي صرف قيمة فواتير شراء الأدوية بالأمر المباشر دون اعتماد السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية لطلبات وأوامر الشراء ورغم ما شاب روشتات العلاج من مخالفات وحال عدم إضافة وصرف الادويه لذوي الشأن وفي غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونًا.

واعتمد "م.ا" أمين سلفة الأدوية بالقطاع الطبي أوامر وطلبات شراء أدوية من الصيدلية بختمها بخاتم"تشتري من السلفة" دون موافقة او اعتماد السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة العامة للشئون الفنية الطبية واللجنة الدوائية وفقا لما تقضي به اللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وكشفت الحكم بأن "م.م" و"م.ا"، الصيادلة بمرفق المترو أهملا اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة من صيدلية جورج أنور وتسلمها لذوي الشأن وفقا لما تقضي به اللوائح والتعليمات المعمول بها، وقام مدحت رشاد محمود، رئيس السكرتارية بالاحتفاظ بعدد من بطاقات علاج المرضى لديه في غير الأحوال والتعليمات المقررة.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة كلًا من الأول والثاني والرابع والخامس بخصم أجر شهرين من رواتبهم، وتغريم الثالثة بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وتغريم الثالثة والسابعة بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتهما، وخصم أجر شهر من رواتب باقي المتهمين.

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