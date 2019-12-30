Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الفجر الرياضي" يرصد حصاد الإعلاميين بالدور الأول للقسم الثاني

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements

إختتم فريق الإعلاميين الدور الأول، من منافسات مجموعة الصعيد، في المركز الثامن، برصيد 14 نقطة.

ويقدم "الفجر الرياضي" أرقام وحصاد الإعلاميين خلال 11 مباراة بالدور الأول، حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل 11 هدف وسكنت شباكه 13 هدف.

حقق فريق الإعلاميين الفوز في 3 مباريات، على حساب المنيا وفريق الفيوم بهدفين مقابل هدف، وحقق فوزا واحد خارج ملعبة على فريق ديروط بهدفين نظيفين.

حقق الإعلاميين 5 تعادلات، منهم، تعادلان على أرضه، مع فريق البنك الأهلي وفريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما.

- وتعادل في 3 مباراة خارج ملعبة فريق سوهاج وتليفونات بنى سويف، 1-1 ومع طهطا بدون أهداف.

- تلقى الإعلاميين الخسارة في 3 مباريات، من ضمنهم هزيمة وحيدة على ملعبه من فريق شبان قنا بهدف نظيف، وتلقى الهزيمة في مباراتان خارج ملعبه من فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف، ومن الألومنيوم بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل الإعلاميين 11 هدف، عبر، محمد أسامة 3 أهداف، وحسام عادل هدفين، وهدف لكل من أحمد حسنى أوشه وخالد كمال وخالد سعيد ومحمد أشرف وايهاب المصري وأبو بكر محمد.

ثم تسجيل 3 ركلات جزاء عن طريق محمد أسامة في مباراة المنيا، وحسام الدين على في مباراة بترول أسيوط،وايهاب المصري في مباراة الفيوم.

- سجل لاعبيه 6 أهداف على ملعبه، و5 أهداف خارج ملعبة .

- ثم تعيين أحمد صالح مدير فني لفريق الإعلاميين بعد الاسبوع الثالث بدلاً من جميل حلمي وضم الجهاز الفني بقيادة أحمد صالح كلا من أشرف عبده مدير لكرة ، وأحمد أبو علي مدرب عام، وحسين السقا مدرب، وسامى فاروق مخطط أحمال، ومحمود مطر منسق، ورمضان توفيق مسؤل الإعلام.

- ثم قيد 30 لاعب في قائمة فريق الإعلاميين وهم: محمد خالد، محمد أسامة، أحمد كمال، أحمد علي عبد الحافظ، خالد سعيد، فتحي عامر فلفل، محمد بركات، شريف عمر، نشأت مسعد، أحمد حسنى اوشه، محمد أشرف، محمد أحمد عبده، محمد إبراهيم ، خالد كمال، خالد محمد مايز، أسامة خليل، سعد السعيد، محمود عبد الحكيم، بدوى إبراهيم، أحمد رجب، حسام الدين عادل، مصطفى سماره، عبد الرحمن عبد النبي، أبو بكر محمد، أحمد سليمان، اسلام بدر، إسلام مصطفى، إيهاب المصري، محمد عادل، جمال السادات.

ورحل مؤخراً عن صفوف الإعلاميين، 7 لاعبين وهم محمد هجرس، اسلام بدر، بدر ابراهيم، مصطفي سمارة، أحمد سليمان، عبد الرحمن محمد ، محمد أحمد ، خالد مايز


Advertisements

أخبار تهمك

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى يهاجم محمود الخطيب ويفضح تصريحات الأهلي عن السحر (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 16 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

عاجل.. تييري هنري يقترب من تدريب برشلونة

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 20 ساعة

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:01 م

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

09:17 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

06:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status