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تعرف على موعد حفل ميريام فارس القادم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:20 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة ميريام فارس، لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير، بمشاركة الفنانة أنغام والفنان عبد الله الروشيد .

حيث نشرت ميريام البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ميريام على الصورة قائلة :"كتير محمسة لالتقي بجمهوري الحبيب بالسعودية للمرّة الثالثة، وهذه المرّة نحنُ على موعد بمنتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٠ في السعودية، الرياض".

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية شهدت حالة من الرواج منذ بدء فعاليات موسم الرياض في أكتوبر الماضي، وتضمن المهرجان العديد من الحفلات الغنائية لنجوم الغناء منهم: عمرو دياب، محمد رمضان، حسين الجسمي، أصالة،سعد المجرد، عمرو مصطفى، تامر حسني، تامر عاشور، شيرين عبد الوهاب، محمد حماقي، رامي صبري، الشاب خالد، صابر الرباعي.
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