زاك إيفرون يكسر صمته بعد نقله بسرعة إلى مستشفى أسترالي

كشفت الأخبار مؤخرًا، أنه تم نقل الممثل زاك إيفرون البالغ من العمر 32 عامًا إلى مستشفى في أستراليا بعد تعرضه لحالة طبية طارئة أثناء تصوير برنامجه التلفزيوني المقبل Killing Zac Efron. يبدو أن هذا حدث قبل العطلات مباشرة.



وفقًا لصحيفة Sunday Telegraph الأسترالية، التي نقلت الخبر يوم السبت، زعم أن إيفرون أصيب بالتيفوئيد أو عدوى بكتيرية أخرى أثناء التصوير في جزيرة بابوا غينيا الجديدة. تم نقله بواسطة عمال الطوارئ الطبيين إلى مطار في بريزبين بأستراليا، ثم نُقل إلى مستشفى خاص وفقًا للصحيفة.



شاركت E News سابقًا أنهم لم يؤكدوا مرض النجم البالغ من العمر 32 عامًا ولم يسمعوا مرة أخرى من مندوب عندما تواصلوا للتعليق. ومع ذلك فقد اكتشفوا أن إيفرون شوهد بصحة جيدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من أسبوع.



مع وجود الكثير من الأحاديث المحيطة بالنجم، قرر كسر صمته وإعطاء معلومات محدثة عن حالته الصحية.



شارك إيفرون في أحد منشورات إنستجرام يوم الأحد، إلى جانب صورة له وهو يبتسم: "ممتن جدًا لكل من وصل. لقد مرضت في بابوا غينيا الجديدة لكنني عدت سريعًا وأنهيت 3 أسابيع في بابوا غينيا الجديدة".



وتابع: "أنا في المنزل لقضاء العطلات مع أصدقائي وعائلتي، شكرًا على كل الحب والاهتمام، أراكم عام 2020".



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن العثور على التيفوئيد في الأغذية أو المياه الملوثة في بابوا غينيا الجديدة. يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا باللقاح.



علاوة على ذلك، وعلى الرغم من السخرية فقد أعلن النجم البالغ من العمر 32 عامًا عن أحدث مشروع له في نوفمبر، وهو Killing Zac Efron. تلقي السلسلة نظرة فاحصة على الممثل، الذي يخرج عن الشبكة لمدة 21 يومًا لاستكشاف "أعماق غابات جزيرة نائية وخطيرة".

