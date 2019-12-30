ريفان تجلب خاصية خاصية مستوحاة من الدبابات لسيارتها R1T وR1S

نشرت ريفان فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، ويظهر الفيديو خاصية Tank Turn المميزة التي تمكن السيارة من الدوران حول نفسها مثل الدبابات الحربية.





ويظهر المقطع ريفين R1T أثناء عملها للالتفاف المركزي، وتعمل هذه الخاصية بواسطة دوران المحركات الكهربائية المستقلة للعجلات بسرعات واتجاهات مختلفة كما تصورها الحركة البطيئة.





ويذكر أن ريفان ستوفر خاصية " Tank Turn " هذه الخاصية لـ R1T و R1S أيضًا والتي يتوقع وصولها في 2021.



