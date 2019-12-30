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ضبط مرتكبي واقعة سرقة كابلات كهربائية بمياه الإسكندرية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:06 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبة عبد الحفيظ
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ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 6  أشخاص مجهولين وبحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" قاموا بالدلوف لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، واستولوا تحت تهديد الأسلحة على عدد 6 كابلات كهربائية خاصة بتشغيل أحواض المعالجة بالمحطة وفروا هربا. 

حيث تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بقيام ستة أشخاص "مجهولين" وبحوزتهم أسلحة "نارية وبيضاء" بالدلوف لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالعجمى الكائنة بدائرة القسم وقاموا تحت تهديد الأسلحة بالاستيلاء على عدد 6 كابلات كهربائية خاصة بتشغيل أحواض المعالجة بالمحطة وهربوا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة 6 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مسدس صوت قطعتى سلاح أبيض "مطواة، سكين" - مقص حديدى مبلغ مالى.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم للواقعة على النحو السابق الإشارة إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وقرروا بأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الكابلات النحاسية، مستخدمين سيارتين قيادة وملك إثنين منهم، وتم بإرشادهم ضبط السيارتين وكمية من الكابلات المستولى عليها وزنت حوالى "300 كيلو جرام"، لدى عميلهم سيئ النية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بسابقة علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.
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