Advertisements
Advertisements
Advertisements

إل جي تطلق جهاز "LG LEVERAGES" لزراعة النباتات في المنزل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:01 م
Advertisements
LG LEVERAGES
LG LEVERAGES
Advertisements
أطلقت شركة إل جي جهاز LG LEVERAGES" لزراعة النباتات في المنزل، ويكون الجهاظ على شكل ثلاجة منزلية يساعد على زراعة النباتات داخل المنزل بطريقة سهلة.

ويننظر المهتمون بالتقنية وأحدث الابتكارات العالمية كل عام، معرض CES الذي تستغله الشركات التقنية للكشف عن أحدث ما توصلت، وغالبًا تقوم الشركات مثل إل جي الآن بالإعلان عما ستكشفه قُبيل عرضه في CES. حيث أعلنت عن جهاز باسم “LG LEVERAGES” يشبه إلى حد ما شكل الثلاجات، لكنه في الحقيقة يُستخدم لغرض مختلف بتوفيره بيئة مناسبة من أجل زراعة النباتات في المنزل.

تتمحور مهمة الجهاز الجديد على التحكم في درجة الضوء، الحرارة، وكمية المياه اللازمة لنمو أكثر من 20 نوعًا من النباتات.

وستقوم إل جي ببيع البذور الجاهزة للنباتات والأعشاب المناسبة مع الجهاز رفقة الحزاز أو الاسفغنون اللازم لتنميتها مع الأسمدة الملائمة، وتشمل البذور نحو 20 نوعًا يمكن تنميتها في الجهاز بما فيها الخس، الهندباء، الريحان، وغيرها من النباتات والأعشاب.

ولفتت إل جي إلى أن نظام تنمية النباتات والأعشاب المتطور في الجهاز، يكفي عائلة مكونة من 4 أفراد على تلبية احتياجاتهم الخاصة.

فيما سيكون بمقدور المستخدمين التحكم في عملية الزراعة والاطلاع على تطورها باستخدام تطبيق ذكي يمكن تثبيته على الهاتف الشخصي.

كما يتيح التطبيق نفسه بعض المزايا والنصائح التي تساعد المستخدم بالعناية في زراعته بشكل أفضل وبمنتهى السلاسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ثلاجة تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية ال جي اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية LG LEVERAGES

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

رئيس "صناعة النواب" يحذر من خطر يهدد صحة المواطنين

منذ ساعة و 21 دقيقة

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 14 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد رسميا "نجمه" أمام المقاصة

منذ ساعة و 17 دقيقة

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

منذ ساعة و نصف

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان مهم من القوات المسلحة

منذ ساعة و 23 دقيقة

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرفي على الفوائد الصحية والنفسية للنباتات المنزلية

"زراعة الإسماعيلية" تنظم ندوات إرشادية لمتابعة محصول القطن

وداعا للكآبة.. اليابان تخترع جهازا يحسن المزاج! (فيديو)

هل أنت من محبي الأزهار؟.. كيف تزرع الورد البلدي في منزلك

زراعة الشعر بتقنية أقلام تشوي DHI | دليلك الكامل عن هذه العملية .. المميزات والعيوب والاسعار

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:06 ص

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

06:38 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status