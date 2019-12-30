إل جي تطلق جهاز "LG LEVERAGES" لزراعة النباتات في المنزل

أطلقت شركة إل جي جهاز LG LEVERAGES" لزراعة النباتات في المنزل، ويكون الجهاظ على شكل ثلاجة منزلية يساعد على زراعة النباتات داخل المنزل بطريقة سهلة.





ويننظر المهتمون بالتقنية وأحدث الابتكارات العالمية كل عام، معرض CES الذي تستغله الشركات التقنية للكشف عن أحدث ما توصلت، وغالبًا تقوم الشركات مثل إل جي الآن بالإعلان عما ستكشفه قُبيل عرضه في CES. حيث أعلنت عن جهاز باسم “LG LEVERAGES” يشبه إلى حد ما شكل الثلاجات، لكنه في الحقيقة يُستخدم لغرض مختلف بتوفيره بيئة مناسبة من أجل زراعة النباتات في المنزل.





تتمحور مهمة الجهاز الجديد على التحكم في درجة الضوء، الحرارة، وكمية المياه اللازمة لنمو أكثر من 20 نوعًا من النباتات.





وستقوم إل جي ببيع البذور الجاهزة للنباتات والأعشاب المناسبة مع الجهاز رفقة الحزاز أو الاسفغنون اللازم لتنميتها مع الأسمدة الملائمة، وتشمل البذور نحو 20 نوعًا يمكن تنميتها في الجهاز بما فيها الخس، الهندباء، الريحان، وغيرها من النباتات والأعشاب.





ولفتت إل جي إلى أن نظام تنمية النباتات والأعشاب المتطور في الجهاز، يكفي عائلة مكونة من 4 أفراد على تلبية احتياجاتهم الخاصة.





فيما سيكون بمقدور المستخدمين التحكم في عملية الزراعة والاطلاع على تطورها باستخدام تطبيق ذكي يمكن تثبيته على الهاتف الشخصي.





كما يتيح التطبيق نفسه بعض المزايا والنصائح التي تساعد المستخدم بالعناية في زراعته بشكل أفضل وبمنتهى السلاسة.