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الجيش الأمريكي: غارات جوية تقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب في الصومال

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت قيادة الجيش الأمريكى، اليوم الاثنين، أن أربعة مسلحين من حركة الشباب قتلوا يوم الاحد فى ثلاث غارات جوية أمريكية فى موقعين فى الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان، إن اثنين من المتشددين قتلوا في غارتين جويتين في كونيو بارو، واثنان آخر في غارة جوية على كاليو بارو، مضيفة، أن الغارات لم تقتل مدنيين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضح بيان "أفريكوم": "ستواصل الولايات المتحدة وحكومة الصومال الفيدرالية زيادة الضغط على المنظمة الإرهابية لحرمانهما من القدرة على التخطيط لهجمات إرهابية".

وجاءت الغارات الجوية بعد يوم من مقتل 90 شخصًا على الأقل في انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش مزدحمة في العاصمة الصومالية مقديشو ، وهو أكثر الهجمات دموية منذ أكثر من عامين.

تنفذ الولايات المتحدة غارات جوية منتظمة في الصومال لدعم حكومة ضعيفة تدعمها الأمم المتحدة في مقديشو التي حاربت حركة الشباب لسنوات.

خطط الولايات المتحدة لسحب مئات الجنود من إفريقيا يمكن أن يحدّ من القتال ضد حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء القارة.

وقد أفادت مصادر استخباراتية بالصومال، يوم الأحد، بمقتل عدد من قيادات جماعة الشباب الإرهابية في هجمات بطائرات دون طيار في الصومال.

وجاءت الهجمات رداً على تفجير مقديشو الذي أودى بحياة نحو 100 شخص، وإصابة 124 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، رغم أن الشبهات تحوم حول جماعة الشباب الإرهابية.
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ووقعت الهجمات بالقرب من بلدة كونيا بارو، حسب وسائل إعلام، مضيفة أن قوات من النخبة الصومالية شاركت في العملية، دون مزيد من التفاصيل.

وفجّر انتحاري سيارته المليئة بالمتفجرات في طريق مقديشيو - أفجوي، ولا يعلم أحد حتى الآن هل كان المهاجم ينوي استهداف حافلة تركية استقلها الأتراك تمر يومياً في هذا الطريق أم نقطة تفتيش تابعة للجيش الصومالي تقع بالقرب من موقع التفجير.
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