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حارس الأهلي مهدد بالغياب ضد المقاصة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:04 م
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الأهلي ضد المقاصة
الأهلي ضد المقاصة
علي نبوي
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واصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن مران الفريق الأحمر اليوم الاثينن والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان إكرامي قد غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بسبب شكواه من أجهاد في عضلة السمانة.

وغاب إكرامي عن المتدريب الجماعي للفريق الأحمر اليوم الإثنين، واكنتفى بأداء جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم.

وتحوم الشكوك حول جاهزية إكرامي لمباراة الأهلي المقبلة أمام مصر المقاصة بسبب الإصابة وعدم تعافيه منها.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء بعد غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي شريف اكرامي المقاصة الاهلي

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