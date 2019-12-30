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محمود حجازي يشارك جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد"الأخ الكبير"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:25 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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يشارك الفنان محمود حجازى، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


نشر محمود حجازى، صورة له برفقة فريق عمل مسلسل "الأخ الكبير"، على حسابه الشخصى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .


وعلق"حجازي" على الصورة:"الأخ الكبير... قريباً"ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .


مسلسل" الاخ الكبير" 

شارك الفنان محمود حجازى، فى بطولة مسلسل" الاخ الكبير"، وعدد من نجوم الفن،محمد رجب ، محمد عز، راندا البحيري، عبير صبرى، راند البحيرى، دينا فؤاد،احمد حلاوة، إيهاب فهمى، اشرف ذكى،اخراج اسماعيل فاروق،تأليف أحمد عبد الفتاح .


أخر أعماله شارك الفنان محمود حجازى، فى بطولة المسلسل"شديد الخطورة"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد العوضي، محمود حجازي، هادى الجيار، رياض الخولي، محمد كمال، حسنى شتا، إخراج حسام علي، تأليف محمد سيد بشير .
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الكلمات المفتاحية

محمود حجازي الأخ الكبير

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