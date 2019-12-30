ضبط لص الدراجات النارية في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب 7 وقائع سرقة للدراجات النارية وبحوزته سلاح ناري بسوهاج.





وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج قيام عامل، سبق اتهامه فى 8 قضايا بارتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية، مُتخذ من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات أعدت أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه، وبحوزته فرد محلى الصنع، عدد 4 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة، وحيازته للسلاح النارى لتأمين عمليات السرقة، والسلاح الأبيض لقطع ضفيرة الدراجات النارية أثناء السرقة.







