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ضبط لص الدراجات النارية في سوهاج

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
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المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب 7 وقائع سرقة للدراجات النارية وبحوزته سلاح ناري بسوهاج.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بمديرية أمن سوهاج قيام عامل، سبق اتهامه فى 8 قضايا بارتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية، مُتخذ من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أعدت أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه، وبحوزته فرد محلى الصنع، عدد 4 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة، وحيازته للسلاح النارى لتأمين عمليات السرقة، والسلاح الأبيض لقطع ضفيرة الدراجات النارية أثناء السرقة.


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