ميرنا نور الدين تعيش حالة من النشاط الفني.. وتنضم لـ"حكايات بنات"





انضمت الفنانة ميرنا نور الدين، لمسلسل حكايات بنات للجزئين الرابع والخامس ومن المقرر أن تكون مفاجأة ضمن مفاجأت العمل حيث انها تختار أدوارها بدقة وخاصة الفترة الأخيرة بعد النجاح الكبير التي حققته في رمضان وبالأخص "هوجان" وتعيش حالة من النشاط الفني.



مسلسل "حكايات بنات" إخراج مصطفى أبو سيف، وإشراف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام،



و تواصل ميرنا تصوير مشاهدها فى مسلسل "بخط الإيد" من نوعية أعمال الـ45 حلقة مع أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل ويشارك فى بطولة العمل إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندى وإنتاج شركة سنيرجى