Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميرنا نور الدين تعيش حالة من النشاط الفني.. وتنضم لـ"حكايات بنات"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:29 م
Advertisements
ميرنا نورالدين
ميرنا نورالدين
يارا أحمد
Advertisements


انضمت الفنانة ميرنا نور الدين، لمسلسل حكايات بنات للجزئين الرابع والخامس ومن المقرر أن تكون مفاجأة ضمن مفاجأت العمل حيث انها تختار أدوارها بدقة وخاصة الفترة الأخيرة بعد النجاح الكبير التي حققته في رمضان وبالأخص "هوجان" وتعيش حالة من النشاط الفني.

مسلسل "حكايات بنات" إخراج مصطفى أبو سيف، وإشراف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام، 

و تواصل ميرنا تصوير مشاهدها فى مسلسل "بخط الإيد" من نوعية أعمال الـ45 حلقة مع أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل ويشارك فى بطولة العمل إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندى وإنتاج شركة سنيرجى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميرنا نور الدين حكايات بنات بطلات حكايات بنات

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

عاجل.. بيان مهم من القوات المسلحة

منذ ساعة و 25 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس "صناعة النواب" يحذر من خطر يهدد صحة المواطنين

منذ ساعة و 22 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

منذ ساعة و نصف

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد رسميا "نجمه" أمام المقاصة

منذ ساعة و 18 دقيقة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 16 ساعة

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

سوسن بدر تكشف تفاصيل شخصيتها في "بخط الإيد"

سوسن بدر تشارك متابعيها بصور جديدة من كواليس مسلسلها القادم

شاهد.. سوسن بدر وميرنا نور الدين من كواليس مسلسل "بخط الأيد"

فريق عمل مسلسل "بخط الإيد" يحتفل بعيد ميلاد سوسن بدر

شاهد.. صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "بخط الإيد"

بكلمة وصورة.. أحمد رزق يروج لمسلسله الجديد "بخط الإيد"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:06 ص

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

06:38 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status