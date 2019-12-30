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الجيزة تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ5 مناطق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
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مبان - أرشيفية
مبان - أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح، للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق حي جنوب الجيزة، وفقاً للأغراض التجارية والإدارية والسكنية.

وجاء ذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة، بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح‪ .‬

وأصدر محافظ الجيزة، قرارًا بالقيم السعرية لــ5 مناطق بالحي، وتشمل: 

المنطقة الأولى، نفق الهرم، من التقائه سور السكة الحديد، وامتداد شارع الهرم مرورًا بميدان الجيزة، وحتى كوبري عباس، وكورنيش النيل، وشارع عبد الهادي صالح، وشارع ثروت، وسور السكة الحديد، حتى التقائه نفق الهرم.

المنطقة الثانية، سور السكة الحديد، بدءا من نفق الهرم، وحتى سلم محطة مترو أم المصريين، وشارع ربيع الجيزي، وشارع المحطة، وكورنيش النيل حتى كوبري عباس، وامتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم‪  

المنطقة الثالثة، سور السكة الحديد، بداية من سلم محطة مترو أم المصريين، والطريق الدائري، وكورنيش النيل، وشارع المحطة، وشارع صلاح سالم (ربيع الجيزي)، حتى التقائه سلم محطة أم المصريين‪ .‬

المنطقة الرابعة، سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائري، ثم مدخل طريق أبو النمرس، والسور الفاصل بين محطة مياه أبو النمرس، وفيلا علاء دياب، وكورنيش النيل، والطريق الدائري، وحتى التقائه سور السكه الحديد‪ .‬

المنطقة الرابعة (أ)، طريق مصر أسيوط الزراعي، وسور منتجع دولفين، وكورنيش النيل، وشارع النيل، حتى التقائه طريق مصر أسيوط الزراعي، (منطقة عزبة البكباشي القديمة).

المنطقة الخامسة، سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائري، ومزلقان أبو النمرس، وطريق ترعة ترسا، وشارع عبد الغني شكل، وشارع الخليفة وترعة والي، وشارع داير الناحية الشرقي، وشارع جسر الكنيسة (طريق أبو زارع)،‪ ‬ترعة الزمر، والطريق الدائري، حتى التقائه سور السكة الحديد‪ .‬

وبلغت قيمة التصالح في المتر السكني بتلك المناطق، 50 جنيها كحد أدنى و480 جنيها كحد أقصى، و50 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى، و600 جنيه كحد أقصى، و50 جنيها للمتر التجاري كحد أدنى، و1200 جنيه، كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر، والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا، والشوارع الأقل من 16 مترا‪ .‬

كما أصدر المحافظ، قرارًا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء، والتي تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهي: شارع النيل من شارع ثروت حتى كوبري عباس، وهي 2000 جنيه للمتر التجاري والإداري، و1600 للمتر السكني، إضافة إلى شارع ربيع الجيزي، وبلغت 1600 جنيه للمتر التجاري و400 للمتر الإداري، و280 للمتر السكني، وشارع المحطة تحدد 1000 جنيه للتصالح في المتر التجاري، و320 للمتر الإداري و240 للمتر السكني.
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