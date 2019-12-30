للمرة الأولى أحمد شيبة يخوض تجربة التمثيل بهذا العمل









المسلسل بطولة شمس، عبد الله مشرف،مراد فكري، إسماعيل فرغلي، محمد فاروق شيبا، يسرا المسعودي، محمود فارس، نجوم المهرجانات أوكا وأورتيجا، بوسي شاهين، من تأليف أيمن بكري وإخراج حاتم صلاح الدين .



وفي سياق آخر طرح أحمد شيبة، مؤخرًا دويو جديدًا على طريقة الفيديو الكليب، بعنوان "الله المستعان"مع المطرب الشعبي حمادة مجدي، والأغنية من كلمات صلاح مندي، ووليد رياض، ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.



والجدير بالذكر أن "شيبة" يستعد حاليًا لطرح دويو غنائى جديد، مع المطرب طارق الشيخ، والأغنية من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة.

يستعد الفنان أحمد شيبة، لخوض تجربة التمثيل لأول مرة، وذلك خلال مسلسل "ولاد إمبابة".