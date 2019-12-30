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حبس سائق واقعة "بط الكريسماس" في دمياط (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
هند الشيال
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قرر المحامي العام لنيابات دمياط، حبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة توريد كميات كبيرة من البط الفاسد بدمياط، على ذمة القضية رقم 7343 لسنة 2019 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة دمياط الجديدة، قد تمكنت من ضبط السائق وبحوزته 750 كيلو جرام من لحم بط ميت بدمياط الجديدة، وتمكنت إدارة التفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى ومباحث التموين بدمياط من ضبط سيارة ربع نقل تحمل 750 كيلو لحم بط ميت أثناء دخولها إلي مدينة دمياط الجديدة لأحد أصحاب السوبر ماركت، كان من المقرر طرحها خلال احتفالات الكريسماس.

وتم ضبط السيارة القادمة من أوسيم بمحافظة الجيزة في أثناء عبورها كمين الإسعاف، بعد ورود معلومات للدكتور طارق ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش عن اللحوم بالطب البيطري وسيد عبيد مفتش بمباحث التموين بإشراف المقدم أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين بدمياط.

حبس سائق واقعة "بط الكريسماس" في دمياط (صور)
حبس سائق واقعة "بط الكريسماس" في دمياط (صور)
حبس سائق واقعة "بط الكريسماس" في دمياط (صور)
حبس سائق واقعة "بط الكريسماس" في دمياط (صور)
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