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مصرع طفلة حُشرت بين "أسانسير" وحائط في القليوبية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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لقت طفلة مصرعها، في أثناء صعودها في أسانسير خاص بإحدى عيادات قرية أسنيت التابعة لمستشفى كفر شكر المركزي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع "جنى. م. ص" تبلغ من العمر عامان ونصف من قرية هلا التابعة لمدينة ميت غمر أثناء صعودها مع أسرتها في أسانسير عيادة بقرية أسنيت بكفر شكر حيث انزلقت بين الاسانسير والحائط ولقيت مصرعها فى الحال، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية إلى موقع الحادث، وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

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