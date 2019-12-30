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محسن منصور لـ"الفجر الفني": محظوظ بثالث تعاون مع الزعيم عادل إمام.. والاخ الكبير مفاجأة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:19 م
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محسن منصور
محسن منصور
يارا أحمد
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أعرب الفنان محسن منصور، عن سعادته بالعمل للمرة الثالثة مع الزعيم عادل امام في مسلسل "فلانتينو" وذلك بعد فيلم "بوبوس" وفيلم "حسن ومرقص" وأكد أنه شرف لأي فنان التعاون مع الزعيم وان هناك عدد كبير من المفاجآت في المسلسل.

وأضاف محسن، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" انه أيضًا يعكف علي تصوير مشاهده في مسلسل "الاخ الكبير" والمقرر عرضه في يناير والمسلسل من بطولة محمد رجب وعدد كبير من الفنانين وسيكون مفاجأة للجمهور.


حضر العرض أبطاله محسن منصور وإيناس النجار، ومحمد الشربيني، والمخرج إيهاب عبداللطيف وأحمد العمدة ومراد فكري، الفيلم من إنتاج شركتي اتحاد الأخوة جروب وبرايت ستار.


دفع رباعي بطولة أحمد بدير وأحمد عزمي وتتيانا وسناء يوسف ومحسن منصور وندا بهجت وإنعام الجريتلي وسامي مغاوري وإخراج إيهاب عبد اللطيف.
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الكلمات المفتاحية

محسن منصور فلانتينو

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