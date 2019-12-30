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"السياحة الثقافية": مصر تشهد تدفقا غير مسبوق هذا العام (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قال محمد عثمان، عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مصر عادت لمكانتها السياحية مرة أخرى، والتدفق السياحي هذا العام غير مسبوق، وجميع المقاصد السياحية عليها تدفق غير عادي، وبعض الأسواق السياحية التي اختفت وخاصة الإيطالية عادت بقوة.

وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن شرم الشيخ والغردقة سوف تحقق نسب تدفق لم تشهدها منذ عام 2010، فضلًا عن أن السياحة الثقافية اقتربت من 90% هذا العام، كما أن مستوى إنفاق السياح ارتفع بصورة كبيرة.

وتابع عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن هناك عدة أسباب أدت لتدفق السياحي غير المسبوق، أهمها العلاقات المتميزة بين مصر وجميع دول العالم، والدور الرائع للقيادة السياسية في علاقتها بالعالم، وزيادة الإنفاق للدولة على صناعة السياحة بنسبة 112 % عن العام الماضي، ولم يعد هناك دولة في العالم تحظر السفر لمصر.

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