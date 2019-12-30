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ضبط 12 عنصرا لاتجارهم في المواد المخدرة بدمياط (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 12 عنصرا إجراميا لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازتهم الأسلحة النارية غير المرخصة بدمياط.

حيث نجحت وحدة مباحث قسم شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط، في ضبط عاطلين، أحدهم "مسجل خطر" وسبق اتهامه فى عدد 19 قضية "سرقة متنوعة" لقيامهما بسرقة كمية من أثواب القماش من المخزن الخاص بأحد المصانع لتصنيع الأثاث بمدينة دمياط الجديدة، وأرشدا عن المسروقات. 

كما تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع، طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين "وزنت 50 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول).

بالإضافة إلى ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته فرد خـرطـوش محلى الصنع، طلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين "وزنت 70 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة".

وضبط عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم فرد خـرطـوش محلى الصنع، طلقة من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت 1 كيلو جرام"، 44 قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة".

كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو "وزنت 500 جرام"، مبلغ مالى، 2 سلاح أبيض "خنجر - قطر.

كما تم ضبط عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد وبحوزتهما (فرد خـرطـوش محلى الصنع، طلقتين من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت 3 كيلو جرام"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، وبحوزته كمية من مخدر البانجو "وزنت 1 كيلو جرام"، مبلغ مالي أثناء قيادته إحدى السيارات.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط وبحوزته كمية من مخدر البانجو "وزنت 750 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته كمية من مخدر الهيروين "وزنت 50 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهتهم المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدامهم للأسلحة النارية للدفاع عن أنشطتهم الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 12 عنصرا لاتجارهم في المواد المخدرة بدمياط (صور)
ضبط 12 عنصرا لاتجارهم في المواد المخدرة بدمياط (صور)
ضبط 12 عنصرا لاتجارهم في المواد المخدرة بدمياط (صور)
ضبط 12 عنصرا لاتجارهم في المواد المخدرة بدمياط (صور)
ضبط 12 عنصرا لاتجارهم في المواد المخدرة بدمياط (صور)
ضبط 12 عنصرا لاتجارهم في المواد المخدرة بدمياط (صور)
ضبط 12 عنصرا لاتجارهم في المواد المخدرة بدمياط (صور)
ضبط 12 عنصرا لاتجارهم في المواد المخدرة بدمياط (صور)
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