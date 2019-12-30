أحمد فتحي يقدم نصيحة لسعد سمير بعد إصابته في أكيلس

قدم أحمد فتحي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نصيحة إلى زميله سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر بعد إصابته بقطع في وتر إكيليس.



وتعرض سعد للإصابة بقطع في وتر إكيليس خلال مباراة الأهلي أول أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي حيث خرج في الدقيقة 12 وحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.



ونصح فتحي زميله سعد بإجراء عملية وتر إكيليس في البرتغال بعدما أجراها في عام 2008 هناك وعاد سريعًا للمشاركة في المباريات، ولم يشكو منذ وقتها من الإصابة.



ومن المتوقع أن يغيب سعد سمير عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر حتعى التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.