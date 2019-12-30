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البورصة تطور برنامج لتجميع ونشر البيانات المالية المجمعة لشركات الوساطة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن الإنتهاء من تطوير برنامجا  للربط مع كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية والذي يتيح تجميع ونشر البيانات المالية المجمعة  الخاصة بقائمتي الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية إلكترونيًا من القوائم المالية لشركات الوساطة، وذلك  في إطار حرص إدارة البورصة على استمرارية عملية التطوير التكنولوجي وإتاحة المعلومات عن سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات الشفافية في سوق الأوراق المالية المصري.
 

وسوف تتيح  هذه الخطوة لإدارة البورصة سرعة تجميع البيانات وتحليلها للعمل على إدارة مخاطر السوق بشكل استباقي لضمان تحقيق قدر إضافي من الاستقرار، يأتي ذلك  حرصاً من إدارة البورصة على استكمال عملية بناء قاعدة بيانات كاملة عن سوق الأوراق المالية المصري، بما يسمح بتحليل مؤشرات السلامة المالية للوسطاء الماليين لتحقيق مزيداً من الاستقرار لقطاع الوساطة في الأوراق المالية ومن ثم السوق.
 
وخاطبت البورصة المصرية ، كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بسجلات العضوية بالبورصة لإرسال كافة القوائم المالية لتجميعها من خلال نظام إلكتروني جديد طورته البورصة، على أن يتم نشر تلك البيانات من خلال الموقع الالكتروني للبورصة المصرية اليوم الاثنين، وذلك عقب انتهاء جلسة التداول، وتستهدف إدارة البورصة من هذه الخطوة، اتاحة كافة المعلومات المالية وبصفة مستمرة عن أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية، من خلال توفير بيانات عن الربحية والملاءة المالية لشركات الوساطة.

 
ولفتت البورصة أن البرنامج الجديد  سوف يتيح لمختلف المؤسسات إعداد دراسات تفصيلية عن قطاع الوساطة في الأوراق المالية ، وكذلك إعطاء نظرة عامة لأي مؤسسة ترغب في إضافة نشاط الوساطة في الأوراق المالية لنشاطها
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