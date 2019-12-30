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ضبط 3 عناصر إجرامية لحيازتهم مخدر الحشيش في الشرابية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
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المتهمين
المتهمين
هبة عبد الحفيظ
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واصلت وزارة الداخلية، مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.

حيث أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن الآتي:

ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، وأحدهم مقيم بمحافظة بنى سويف والآخر بمحافظة المنيا حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش "وزنت 460 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال استقلاله إحدى السيارات بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش "وزنت 270 جرام"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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