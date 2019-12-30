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شاهد.. فيديو طريف للممثل التركي مراد يلدريم من كواليس فيلم "ماكو"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:06 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تداول مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" للمثل التركي مراد يلدريم، أثناء تصوير مشاهدة في الفيلم المصري "ماكو"، وظهر مراد مستمتعًا وهو يستعد للغطس، لتصوير إحدي مشاهدة في الفيلم، ويجسد شخصية مراد ضمن أحداث الفيلم، الذي يدور حول غرق العبارة سالم إكسبريس.


وطرحت الجهة المنتجة للعمل مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها هؤلاء النجوم ومنهم الفنانة بسمة، والفنان التركي مراد يلدريم ، والفنانة ناهد السباعي، والفنان الاردني منذر رياحنة، والفنان خالد أنور، والفنان محمد مهران، والفنانة سارة الشامي.

وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وإن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.


الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومنتج فني محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، ومن المقرر أن ينضم لفريق الابطال العديد من النجوم كضيوف شرف ومنهم ضيف شرف عالمي من مشاهير هوليوود.
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