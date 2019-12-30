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انفراد| "الفجر الفني" يكشف بطلات مسلسل "حكايات بنات"
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
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يارا أحمد
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علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن المنتج طارق الجنايني، بالاتفاق مع القائمين على مسلسل "حكايات بنات" قرروا الاستعانة بأربع بطلات جداد في الجزء الرابع والخامس، حيث يضم أبرزهم "ميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وهند عبدالحليم، وأسماء جلال".
وتدور الأحداث في حكايات مختلفة عن الأجزاء السابقة، وكان المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اتفق مع شركة "تي فيجين"، يمثلها المنتج طارق الجنايني، على تقديم الجزئين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ليجري عرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلان عن موعد العرض، خلال الفترة القليلة المقبلة.
يأتي هذا التعاون، بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي.
وأكد رئيس مجلس الإدارة تامر مرسي، أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة، تليق بالأسرة المصرية والعربية.
يأتي هذا التعاون، بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي.
وأكد رئيس مجلس الإدارة تامر مرسي، أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة، تليق بالأسرة المصرية والعربية.
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