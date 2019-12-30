انفراد| "الفجر الفني" يكشف بطلات مسلسل "حكايات بنات"

وتدور الأحداث في حكايات مختلفة عن الأجزاء السابقة،

وكان المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اتفق مع شركة "تي فيجين"، يمثلها المنتج طارق الجنايني، على تقديم الجزئين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ليجري عرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلان عن موعد العرض، خلال الفترة القليلة المقبلة.





يأتي هذا التعاون، بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي.



وأكد رئيس مجلس الإدارة تامر مرسي، أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة، تليق بالأسرة المصرية والعربية.

