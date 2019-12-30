Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. أحمد السقا ضيف برنامج "its show time" مع زوجته مها الصغير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تستضيف الإعلامية مها الصغير، والمذيعة دينا حويدق، غدًا الثلاثاء، في برنامجهم " its show time" الفنان أحمد السقا، ويذاع البرنامج على قناة "cbc" في تمام الساعة ٨ مساءً للحديث عن أعماله الفنية.

وفي إحدى فقرات البرنامج تتحول مها الصغير من إعلامية إلى ضيفة تجلس بجوار زوجها الفنان أحمد السقا، وتحاورهم المذيعة دينا حويدق عن أسرار من حياتهم الشخصية، ويذاع البرنامج من السبت إلى الثلاثاء على قناة "cbc".

يُشار إلى أن أحمد السقا، ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، والفيلم بطولة أحمد السقا، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، منى زكي، ريم مصطفى، محمد ممدوح، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى، من المُقرر عرضه في شهر يناير المُقبل.


وخاض "السقا" السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وحقق من خلال دور عيسى نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، صفاء الطوخي، هبة مجدي، محمد ممدوح، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، كريم عفيفي، مي عمر، إنجي المقدم، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إنتاج صادق الصباح، إخراج محمد سامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مها الصعير أحمد السقا

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفقد رسميا "نجمه" أمام المقاصة

منذ ساعة و 19 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان مهم من القوات المسلحة

منذ ساعة و 25 دقيقة

رئيس "صناعة النواب" يحذر من خطر يهدد صحة المواطنين

منذ ساعة و 23 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

منذ ساعة و نصف

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 16 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 18 ساعة

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. ظهور نادر لـ أحمد السقا مع أبنائه ياسين ونادية وحمزة

شاهد لوك أحمد السقا في فيلمه الجديد "العنكبوت"

أحمد السقا يرتدي النقاب والجمهور: "المهم يكون عن اقتناع"

أحمد السقا يتعاقد مع تامر مرسي لأعمال فنية قادمة

أحمد السقا يشوق جمهوره لفيلمه الجديد بصورة مع منى زكي (صورة)

بمشهد جديد.. أحمد السقا يشوق محبيه لفيلم "العنكبوت"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:06 ص

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

06:38 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status