غدًا.. أحمد السقا ضيف برنامج "its show time" مع زوجته مها الصغير





وخاض "السقا" السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وحقق من خلال دور عيسى نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، صفاء الطوخي، هبة مجدي، محمد ممدوح، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، كريم عفيفي، مي عمر، إنجي المقدم، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إنتاج صادق الصباح، إخراج محمد سامي.

تستضيف الإعلامية مها الصغير، والمذيعة دينا حويدق، غدًا الثلاثاء، في برنامجهم " its show time" الفنان أحمد السقا، ويذاع البرنامج على قناة "cbc" في تمام الساعة ٨ مساءً للحديث عن أعماله الفنية.وفي إحدى فقرات البرنامج تتحول مها الصغير من إعلامية إلى ضيفة تجلس بجوار زوجها الفنان أحمد السقا، وتحاورهم المذيعة دينا حويدق عن أسرار من حياتهم الشخصية، ويذاع البرنامج من السبت إلى الثلاثاء على قناة "cbc".يُشار إلى أن أحمد السقا، ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، والفيلم بطولة أحمد السقا، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، منى زكي، ريم مصطفى، محمد ممدوح، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى، من المُقرر عرضه في شهر يناير المُقبل.