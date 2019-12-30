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إيران: الضربات الأمريكية في العراق "مثال واضح للإرهاب"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:58 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، بأن طهران تعتبر الهجمات الأمريكية في سوريا والعراق عملًا إرهابيًا وتطالب الولايات المتحدة بمغادرة المنطقة.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قال "موسوي": "العدوان العسكري الأمريكي ضد العراق والقوات العراقية دليل مباشر على الإرهاب الأمريكي، وطهران تدينه".

وطالب المسؤول، الولايات المتحدة، بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وأشار أيضًا إلى أن وجود قوات أجنبية في المنطقة يؤدي فقط إلى تصاعد التوتر. في هذا الصدد، كما طالبها "بإنهاء الاحتلال".

وقد قال البنتاجون في وقت سابق، إن الولايات المتحدة هاجمت خمسة أهداف لحركة كتائب حزب الله في العراق وسوريا "رداً على الهجمات المتكررة على القواعد العراقية".

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن هذه الإجراءات اتخذت رداً على هجمات الحركة على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، مما أدى إلى مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة جنود أمريكيين.

وأشار البنتاجون إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى تقليل قدرة الجماعة على شن "هجمات في المستقبل" ضد قوات التحالف.

جدير بالذكر، أنه بعد تعرضها لضربات جوية موجعة من الولايات المتحدة، طالبت "كتائب حزب الله" العراقية جهازالأمن والجيش في البلاد بالعمل على إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

وقالت "كتائب حزب الله"، في بيان أصدرته عقب الهجوم، مساء يوم الأحد: "غربان الشر الأمريكية نفذت عدوانا مبيتا استهدف أبناءنا المدافعين عن الحدود الغربية".

وأضافت: "العدوان الأمريكي يعد استهتارا بسيادة العراق وكرامة شعبه، وعلى القوات العسكرية والأمنية والقواعد الشعبية والوطنية طرد العدو الأمريكي في صفحة جديدة من صفحات العزة والأباء".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

وقال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاغون، مساء الجمعة الماضي، مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة "K1" الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أمريكية.

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