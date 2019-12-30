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أمير قطر يمول عملية نقل 1000 مسلح من سوريا إلى ليبيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
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قالت المعارضة القطرية، إن أمير البلاد تميم بن حمد، قام بتمويل بتمويل عملية نقل مسلحين إلى ليبيا لدعم ميليشيات "فايز السراج" رئيس المجلس الرئاسى الليبى المنتهية ولايته فى طرابلس.

ويذكر أن فايز السراج يتحصن بالعاصمة طرابلس مع ميليشياته المسلحة، حيث ذكرت مصادر أن تميم دفع تكاليف إجراء عمليات نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا من أجل القتال بجانب الميليشيات المسلحة.
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قطر عملية نقل 1000 مسلح أمير قطر

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