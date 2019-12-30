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قبل بداية عام 2020 .. 28 إقالة في الدوريات الخمس الكبرى

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
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انشلوتي
انشلوتي
عبدالقادر عرابي
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شهد النصف الأول من موسم 2019/2020 إقالة 28 مدرب في الدوريات الخمس الكبرى، وذلك قبل بداية العام الجديد 2020.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقريرها، وجود 28 حالة إقالة للمدربين في الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني والإسباني والإيطالي.

وشهد الموسم الماضي 2018/2019 وجود 23 حالة إقالة في نصف الموسم الأول، بمعدل زيادة 18% عن الموسم الماضي.

الدوري الإيطالي

كان له نصيب الأسد من الإقالات هذا الموسم برصيد 9 إقالات، حيث كانت البداية باوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب سامبدوريا، مروراً بماركو جيامباولو مدرب ميلان وأوريليو أندرياتزولي مدرب جنوى وإيجور تيودور مدرب أودينيزي وثنائي بريشيا إيجونيو كوريني وفابيو جروسو، ثم كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي وفيتشينزو مونتيلا مدرب فيورنتينا، وإنتهاء بمدرب جنوى تياجو موتا.

الدوري الإنجليزي

شهد 6 حالات إقالة، بداية بخافي جارسيا مدرب واتفورد، ثم ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام وأوناي إيمري مدرب أرسنال، ثم كيكي سانشيز مدرب واتفورد وماركو سيلفا مدرب إيفرتون، وانتهاء بمانويل بيليجريني مدرب وست هام.

الدوري الإسباني

تعرض 5 مدربين في الليجا للإقالة، بداية بمارسيلينيو مدرب فالنسيا ثم دافيد جاليجو مدرب إسبانيول، وخليفته باولو ماتشين، ثم ثناني سيلتا فيجو ماوريسيو بيليجرينو وفران سكريبا.

الدوري الألماني

خسر 4 مدربين مقاعدهم وهم: نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ، وأتكيم بيروتلزر مدرب كولن وساندرو شفارتز مدرب ماينز وأنتي كوفيتش مدرب هوفنهايم.

الدوري الفرنسي

شهد الدوري الفرنسي أربع إقالات، بداية بجيسلان بريتان مدرب سان إيتيان ثم سيلفينيو مدرب ليون وألين كازانوفا مدرب تولوز، وانتهاء بليياندرو جارديم مدرب موناكو.
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