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أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.3% مع بداية تعاملات اليوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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اخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية  تعاملات جلسة اليوم الأثنين ، ثاني جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، وإتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ،  وصعد المؤشر الرئيسي  بنسبة 0.3% وصولاً في تلك اللحظة لمستوي 13855 نقطة .
 
مؤشرات البورصة المصرية 

ارتفع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ،  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13855 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل مستوى 528.7 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1390نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وتراجعت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي9.3مليون جنيه ، حيث تم التداول علي عدد2.5مليون سهم منفذة علي عدد 356 ألف عملية بيع وشراء .


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

وإستحوذت  تعاملات الأجانب  في البورصة المصرية علي10.8% ، فيما إستحوذ المصريين والعرب علي نسبة 85.2% و 3.8% علي التالي .
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