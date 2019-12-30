أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.3% مع بداية تعاملات اليوم









اخبار البورصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأثنين ، ثاني جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، وإتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% وصولاً في تلك اللحظة لمستوي 13855 نقطة .

مؤشرات البورصة المصرية





ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13855 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل مستوى 528.7 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1390نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وتراجعت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي9.3مليون جنيه ، حيث تم التداول علي عدد2.5مليون سهم منفذة علي عدد 356 ألف عملية بيع وشراء .









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات الأجانب في البورصة المصرية علي10.8% ، فيما إستحوذ المصريين والعرب علي نسبة 85.2% و 3.8% علي التالي .