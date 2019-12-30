خبير تشريعات: شركات البترول العالمية "اتفتحت شهيتها" للعمل بمصر

الجزائر، مثل

من 2005 حتى 2015

أشار "جاب الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن قطاع البترول في مصر، كان يمثل نحو 12.5% من الناتج القومي، قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن ارتفعت النسبة إلى 15% حتى الآن، وفي طريقها إلى الزيادة.





وأوضح أن مصر سددت نحو 5.4 مليار دولار، من مديوناتها لشركات البترول، وهو ما شجع على اجتذاب مزيد من الاستثمارات، مضيفا: "شركات البترول العالمية اتفتحت شهيتها للعمل بمصر".

