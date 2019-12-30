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خبير تشريعات: شركات البترول العالمية "اتفتحت شهيتها" للعمل بمصر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
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الدكتور وليد جاب الله
الدكتور وليد جاب الله
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد جاب الله، خبير تشريعات اقتصادية، إن قطاع البترول من القطاعات التي غيرت القدرة المالية للعديد من الدول، حيث أن قطاع البترول في الجزائر، مثل نحو 44% من الناتج القومي، في الفترة من 2005 حتى 2015.

وأشار "جاب الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن قطاع البترول في مصر، كان يمثل نحو 12.5% من الناتج القومي، قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن ارتفعت النسبة إلى 15% حتى الآن، وفي طريقها إلى الزيادة.

وأوضح أن مصر سددت نحو 5.4 مليار دولار، من مديوناتها لشركات البترول، وهو ما شجع على اجتذاب مزيد من الاستثمارات، مضيفا: "شركات البترول العالمية اتفتحت شهيتها للعمل بمصر".
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