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انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة نفسية في منشأه ناصر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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انتحر عامل، بشنق نفسه في عرق خشب بسقف غرفته، لمروره بأزمة نفسية سيئة منذ أكثر من 10 أيام بمنشأة ناصر.

البداية كانت بتلقي قسم منشأه ناصر بلاغا من الأهالي بوجود شخص متوفي بشقة في شارع الرزاز بمنشأة ناصر؛ وبالانتقال والفحص تبين وجود المتوفي داخل شقته بدون إصابات؛ وملفوف حول رقبته شال.

وبسؤال الشهود أفاد المبلغ بأنه في أثناء عودته من عمله ومحاولته الدخول إلي الشقة وجد أنها مغلقه من الداخل وبمحاوله الطرق على الباب لم يجد استجابة؛ فقام بكسر باب الشقة أمام الشاهدة الثانية فوجدوا المتوفي معلقا بالسقف بواسطة شال، فقام بقطع الشال المعلق به محاولة منه بإنقاذه؛ وبسؤال الشهود أفادوا بأنه كان يمر بحاله نفسيه سيئة منذ أكثر من 10 أيام، وتحرر محضر بالواقعة.

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