"الأرصاد": طقس صحو إلى غائم جزئيًا على مكة والمدينة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن درجة الحرارة الكبرى بمكة المكرمة 31 درجة والصغرى 19 درجة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 60%.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، في تغريدة على تويتر، خلال الساعات المقبلة، أن يكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت أن درجة الحرارة الكبرى بالمدينة المنورة تصل إلى 28 درجة والصغرى 12 درجة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 50%.

وتوقَّعت «هيئة الأرصاد»، في تقرير لها، أن تشهد الأجزاء الغربية من منطقة الرياض رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية يمتد تأثيرها لمنطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية «حفر الباطن، القيصومة».

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية للمنطقة الشرقية .

وأوضحت «هيئة الأرصاد»، أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسطة الموج.

أما على الخليج العرب، فستكون الرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسطة الموج، نقلًا عن صحيفة عاجل.